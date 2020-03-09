Antalya'da Mart yazı!

Antalya Alanya'da hava sıcaklığı 20-23 dereceye ulaştı. Yerli halk ve turistler de güneşli havanın keyfini çıkardı. Hafta sonu olması nedeniyle Kleopatra Plajı doldu taştı. Neredeyse 12 ay güneşli geçen bölgede son yıllarda yerleşim iyice arttı.