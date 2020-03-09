Antalya Alanya'da hava sıcaklığı 20-23 dereceye ulaştı. Yerli halk ve turistler de güneşli havanın keyfini çıkardı. Hafta sonu olması nedeniyle Kleopatra Plajı doldu taştı. Neredeyse 12 ay güneşli geçen bölgede son yıllarda yerleşim iyice arttı.
Antalya'da Mart yazı!
Antalya Alanya'da hava sıcaklığı 20-23 dereceye ulaştı. Yerli halk ve turistler de güneşli havanın keyfini çıkardı. Hafta sonu olması nedeniyle Kleopatra Plajı doldu taştı.
- Yaşam
- 09.03.2020
- Gazete
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