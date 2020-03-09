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Antalya'da Mart yazı!

Antalya Alanya'da hava sıcaklığı 20-23 dereceye ulaştı. Yerli halk ve turistler de güneşli havanın keyfini çıkardı. Hafta sonu olması nedeniyle Kleopatra Plajı doldu taştı.

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Mart yazı!
Antalya Alanya'da hava sıcaklığı 20-23 dereceye ulaştı. Yerli halk ve turistler de güneşli havanın keyfini çıkardı. Hafta sonu olması nedeniyle Kleopatra Plajı doldu taştı. Neredeyse 12 ay güneşli geçen bölgede son yıllarda yerleşim iyice arttı.

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