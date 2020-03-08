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Veteriner hekim Meryem Şişli intihar etti

Genç veteriner, canına kıydı. Acı olay Aydın Karasu'da yaşandı. Veteriner hekim Meryem Şişli (28), işyerinin odunluğunda kendini astı. "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim" yazılı not bırakan Meryem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Ne yaptın Meryem
Genç veteriner, canına kıydı. Acı olay Aydın Karasu'da yaşandı. Veteriner hekim Meryem Şişli (28), işyerinin odunluğunda kendini astı. "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim" yazılı not bırakan Meryem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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