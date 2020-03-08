Genç veteriner, canına kıydı. Acı olay Aydın Karasu'da yaşandı. Veteriner hekim Meryem Şişli (28), işyerinin odunluğunda kendini astı. "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim" yazılı not bırakan Meryem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Veteriner hekim Meryem Şişli intihar etti
Genç veteriner, canına kıydı. Acı olay Aydın Karasu'da yaşandı. Veteriner hekim Meryem Şişli (28), işyerinin odunluğunda kendini astı. "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim" yazılı not bırakan Meryem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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