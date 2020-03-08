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Şenay komutanın başlattığı proje, kadına şiddeti bitirdi

Ordu'nun, bir dönem kadına şiddet olayları ile gündeme gelen Mesudiye ilçesinde, şiddet olaylarının önlenmesi için başlatılan ve Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar'ın öncülük ettiği proje ile yüzde yüz başarı elde edildi.

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Sağol komutanım!
Astsubay Şenay Haydar, Ordu Mesudiye'de proje başlattı. Kapı kapı dolaştı. Kadına şiddete karşı savaş açtı. Kazandı.




Aradan 5 yıl geçmesine rağmen ilçede ne kadın cinayeti, ne de şiddet yaşandı. Halk, mesaj yolladı: SAĞOL KOMUTANIM.

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