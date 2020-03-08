Şenay komutanın başlattığı proje, kadına şiddeti bitirdi

Astsubay Şenay Haydar, Ordu Mesudiye'de proje başlattı. Kapı kapı dolaştı. Kadına şiddete karşı savaş açtı. Kazandı.
Aradan 5 yıl geçmesine rağmen ilçede ne kadın cinayeti, ne de şiddet yaşandı. Halk, mesaj yolladı: SAĞOL KOMUTANIM.
Aradan 5 yıl geçmesine rağmen ilçede ne kadın cinayeti, ne de şiddet yaşandı. Halk, mesaj yolladı: SAĞOL KOMUTANIM.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.