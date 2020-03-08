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Sayısal Loto'da 3.3 milyon Muğla’ya

6 bilen Milas'tan 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 909 lira, 4 bilenler 59 lira, 3 bilenler ise 11 lira 30 kuruş ikramiye alacak.

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3.3 milyon Muğla’ya
6 bilen Milas'tan 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 909 lira, 4 bilenler 59 lira, 3 bilenler ise 11 lira 30 kuruş ikramiye alacak.

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