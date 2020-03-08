Pınar Baykan'ı öldüren eşi tutuklandı

Fatih'te öldürülen bankacı Pınar Baykan'ın katili eşi çıktı. Cinayeti itiraf eden Erhan Baykan, tutuklandı.
İKİNCİ EL BİRİNCİ!
Dünyada oto üretimi azaldı. 2. el araçlar yok sattı. Fiyatlar % 50 arttı.
EKMEK DÜŞMANI ERZURUM'DA
Fatih Yıldız, 1 liralık ekmeği 75 kuruştan sattı. Fırıncılar yasaklattı.
NEREDESİN İCLAL
Isparta'da liseli İclal Uysal, 3 Mart'ta evden çıktı. Bir daha haber alınamadı. Ailesi, "Eve dön" çağrısı yaptı.
HEM AĞLADI HEM AĞLATTI
Isparta'da İstiklal Marşı yarışması düzenlendi. 11 yaşındaki Mustafa Parlak, gözyaşlarıyla marşımızı okurken herkesin kalbini fethetti.
İKİNCİ EL BİRİNCİ!
Dünyada oto üretimi azaldı. 2. el araçlar yok sattı. Fiyatlar % 50 arttı.
EKMEK DÜŞMANI ERZURUM'DA
Fatih Yıldız, 1 liralık ekmeği 75 kuruştan sattı. Fırıncılar yasaklattı.
NEREDESİN İCLAL
Isparta'da liseli İclal Uysal, 3 Mart'ta evden çıktı. Bir daha haber alınamadı. Ailesi, "Eve dön" çağrısı yaptı.
HEM AĞLADI HEM AĞLATTI
Isparta'da İstiklal Marşı yarışması düzenlendi. 11 yaşındaki Mustafa Parlak, gözyaşlarıyla marşımızı okurken herkesin kalbini fethetti.
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