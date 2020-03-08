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Pınar Baykan'ı öldüren eşi tutuklandı

Fatih'te öldürülen bankacı Pınar Baykan'ın katili eşi çıktı. Cinayeti itiraf eden Erhan Baykan, tutuklandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 8 Mart 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

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Katil içeride
Fatih'te öldürülen bankacı Pınar Baykan'ın katili eşi çıktı. Cinayeti itiraf eden Erhan Baykan, tutuklandı.

İKİNCİ EL BİRİNCİ!
Dünyada oto üretimi azaldı. 2. el araçlar yok sattı. Fiyatlar % 50 arttı.

EKMEK DÜŞMANI ERZURUM'DA
Fatih Yıldız, 1 liralık ekmeği 75 kuruştan sattı. Fırıncılar yasaklattı.

NEREDESİN İCLAL
Isparta'da liseli İclal Uysal, 3 Mart'ta evden çıktı. Bir daha haber alınamadı. Ailesi, "Eve dön" çağrısı yaptı.

HEM AĞLADI HEM AĞLATTI
Isparta'da İstiklal Marşı yarışması düzenlendi. 11 yaşındaki Mustafa Parlak, gözyaşlarıyla marşımızı okurken herkesin kalbini fethetti.

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