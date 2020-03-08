Pınar Baykan'ı öldüren eşi tutuklandı

Fatih'te öldürülen bankacı Pınar Baykan'ın katili eşi çıktı. Cinayeti itiraf eden Erhan Baykan, tutuklandı.



İKİNCİ EL BİRİNCİ !

Dünyada oto üretimi azaldı. 2. el araçlar yok sattı. Fiyatlar % 50 arttı.



EKMEK DÜŞMANI ERZURUM'DA

Fatih Yıldız, 1 liralık ekmeği 75 kuruştan sattı. Fırıncılar yasaklattı.



NEREDESİN İCLAL

Isparta'da liseli İclal Uysal, 3 Mart'ta evden çıktı. Bir daha haber alınamadı. Ailesi, "Eve dön" çağrısı yaptı.



HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

Isparta'da İstiklal Marşı yarışması düzenlendi. 11 yaşındaki Mustafa Parlak, gözyaşlarıyla marşımızı okurken herkesin kalbini fethetti.