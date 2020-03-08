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Denizli'de baltalı dehşet

Denizli Pamukkale'de Şuayip Akın (42), eşi Sultan Akın'ın (36) başına uyurken baltayla vurdu. Talihsiz kadın, yatakta kanlar içinde kaldı. Cani koca, daha sonra kendini iple tavana astı.

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Baltalı dehşet
Denizli Pamukkale'de Şuayip Akın (42), eşi Sultan Akın'ın (36) başına uyurken baltayla vurdu. Talihsiz kadın, yatakta kanlar içinde kaldı. Cani koca, daha sonra kendini iple tavana astı. Olay ise çiftin kızları S.A'nın eve gelmesiyle ortaya çıktı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ikilinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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