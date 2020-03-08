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Bursalı kadınlar saçlarını Afrikalı kuaföre emanet ediyor

Afrika saç modellerine ilgi arttı. Bursa'da kadın kuaförü İlkay ve Zeki Kurt kardeşler, Senegalli Mami Baste'i getirtip kendi piyasalarını yarattı! Kadınların saçını tek tek ören Mami Baste, Afrika modeline büyük ilgi olduğunu vurguladı.

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Afrika piya'saç'ı!
Afrika saç modellerine ilgi arttı. Bursa'da kadın kuaförü İlkay ve Zeki Kurt kardeşler, Senegalli Mami Baste'i getirtip kendi piyasalarını yarattı! Kadınların saçını tek tek ören Mami Baste, Afrika modeline büyük ilgi olduğunu vurguladı. "Mesleği ülkemde öğrendim. Örgüler 1 ay ila 3 ay arasında saçta bozulmadan duruyor" dedi.




Örgünün fiyatı 800 lirayla bin 500 lira arasında değişiyor.

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