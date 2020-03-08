9 Mart Pazartesi Süper ay burç yorumları oldukça merak ediliyor. Duygu ve düşüncelerimize yön veren burçların yorumları uzmanlar tarafından yorumlanıyor. Aşk para gibi bir çok beklentinin analizi olan burçların 2020 yılı yorumları belli oldu. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak,Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının güncel yorumları. Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor. Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor. Ay, gökyüzünde en yüksekte göründüğünde fark çok fazla belli olmasa da ufukta yer aldığında farklar daha belirgin hale geliyor.

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