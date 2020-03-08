16 yaşındaki liseli İsrafil, dolmuş beklerken kalp krizi geçirdi

Lise öğrencisi genç, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Acı olay, Iğdır'da meydana geldi. 16 yaşındaki İsrafil Parlar önceki gün 70'inci Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki kursuna gitmek için evden çıktı.

Otobüs beklediği sırada bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Parlar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dün, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.