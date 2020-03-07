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Tarlasında bulduğu gök taşını satışa çıkarttı

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl nisan ayında tarlasında göktaşı buldu. 68 kilogram ağırlığındaki göktaşını Çorum'da müzeye veren Yılmaz daha sonra ise taşı geri istedi. Taşı satılığa çıkaran Yılmaz, önce ABD'ye gönderdi. Taşın göktaşı olduğu ispatlanınca, Ruslarla pazarlığa oturdu ama teklifi beğenmedi.

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Müzelik
Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl nisan ayında tarlasında göktaşı buldu. 68 kilogram ağırlığındaki göktaşını Çorum'da müzeye veren Yılmaz daha sonra ise taşı geri istedi. Taşı satılığa çıkaran Yılmaz, önce ABD'ye gönderdi. Taşın göktaşı olduğu ispatlanınca, Ruslarla pazarlığa oturdu ama teklifi beğenmedi.

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