Ankara'da, 4 çocuk ve 11 torun sahibi olan Satı Ergül (61), koruyucu aile olabilmek için gerekli olan 'okuma yazma belgesi' alabilmek amacıyla kursa yazıldı. Ergül, "Çocuklarıma ve torunlarıma baktım. Şimdi hayalim bir kız çocuğuna koruyucu ailelik yapmak. O nedenle okuma yazmayı hemen öğreneceğim" dedi.
Koruyucu anne olabilmek için 61 yaşında okuma öğreniyor
Ankara'da, 4 çocuk ve 11 torun sahibi olan Satı Ergül (61), koruyucu aile olabilmek için gerekli olan 'okuma yazma belgesi' alabilmek amacıyla kursa yazıldı. Ergül, "Çocuklarıma ve torunlarıma baktım. Şimdi hayalim bir kız çocuğuna koruyucu ailelik yapmak. O nedenle okuma yazmayı hemen öğreneceğim" dedi.
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