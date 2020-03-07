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Koruyucu anne olabilmek için 61 yaşında okuma öğreniyor

'da, 4 çocuk ve 11 torun sahibi olan (61), koruyucu aile olabilmek için gerekli olan 'okuma yazma belgesi' alabilmek amacıyla kursa yazıldı. Ergül, "Çocuklarıma ve torunlarıma baktım. Şimdi hayalim bir kız çocuğuna koruyucu ailelik yapmak. O nedenle okuma yazmayı hemen öğreneceğim" dedi.

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Ankara'da, 4 çocuk ve 11 torun sahibi olan (61), koruyucu aile olabilmek için gerekli olan 'okuma yazma belgesi' alabilmek amacıyla kursa yazıldı. Ergül, "Çocuklarıma ve torunlarıma baktım. Şimdi hayalim bir kız çocuğuna koruyucu ailelik yapmak. O nedenle okuma yazmayı hemen öğreneceğim" dedi.

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