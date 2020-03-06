Kanlı olay, Antalya'da meydana geldi. Kalender Restoran ile İskender Köfte'nin çalışanları birbirine girdi. Kavgada kendisi de yaralanan köfteci Yakup İskender, Ziya Selçuk'u bıçakla katletti.
Hapse gönderildi.
Ziya Selçuk'un Rus eşi İrina Selçuk, gözyaşlarına boğuldu.
Hapse gönderildi.
Ziya Selçuk'un Rus eşi İrina Selçuk, gözyaşlarına boğuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.