Bugünkü
Takvim

Yer: ... Köfteci ile dönerci gece yarısı müşteri kavgasına girişti! Bir kişi can verdi...

Kanlı olay, 'da meydana geldi. ile 'nin çalışanları birbirine girdi. Kavgada kendisi de yaralanan köfteci , 'u bıçakla katletti. Hapse gönderildi.

ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Yer: Antalya... Köfteci ile dönerci gece yarısı müşteri kavgasına girişti! Bir kişi can verdi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri