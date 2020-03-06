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10.1 milyon devretti

10.1 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 133 bin 583 lira haftaya devretti. 5 bilenler 10.541 lira, 4 bilenler 188 lira, 3 bilenler 15 lira 30 kuruş alacak.

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10.1 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 10 milyon 133 bin 583 lira haftaya devretti. 5 bilenler 10.541 lira, 4 bilenler 188 lira, 3 bilenler 15 lira 30 kuruş alacak.

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