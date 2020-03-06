TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'nin kura sonuçları isim listesi 6 Mart'ta yani bugün açıklanıyor. TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları isim listeleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bizim yaptığımız haberde 3+1 kura sonuçları verilecek. TOKİ'nin Ankara Sincan'da inşa edeceği konutta 1610 adet 2+1, ve 690 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 2300 yer alacak. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

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