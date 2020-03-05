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Silivri açıklarındaki yat yangınına ‘ Ross’ adlı savaş gemisi müdahele etmiş

savaş gemisinin, yattaki yangına müdahale ettiği anlaşıldı. Olay dün açıklarında yaşandı. Black Eyes1 adlı özel bir yat yanarak battı. Kaptan ve Abdurrahman Şen hayatını kaybederken yatta bulunan 3 kişi ise kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahalede bulunan gemiler arasında ABD 'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı ' Ross' adlı güdümlü füze destroyerinin de olduğu ortaya çıktı.

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ABD savaş gemisinin, yattaki yangına müdahale ettiği anlaşıldı. Olay dün açıklarında yaşandı. Black Eyes1 adlı özel bir yat yanarak battı. Kaptan Engin Sili ve Abdurrahman Şen hayatını kaybederken yatta bulunan 3 kişi ise kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahalede bulunan gemiler arasında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyerinin de olduğu ortaya çıktı. donanması sosyal medya hesabından olaya ilişkin fotoğraf ve bilgi notu da paylaşıldı.


ABD donanması, yaralıları böyle gemiye çıkardı.


Yat , yanarak batan yatta yaşamını yitirdi.

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