ABD savaş gemisinin, yattaki yangına müdahale ettiği anlaşıldı. Olay dün İstanbul Silivri açıklarında yaşandı. Black Eyes1 adlı özel bir yat yanarak battı. Kaptan Engin Sili ve Abdurrahman Şen hayatını kaybederken yatta bulunan 3 kişi ise kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahalede bulunan gemiler arasında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyerinin de olduğu ortaya çıktı. ABD donanması sosyal medya hesabından olaya ilişkin fotoğraf ve bilgi notu da paylaşıldı.
ABD donanması, yaralıları böyle gemiye çıkardı.
Yat kaptanı Engin Sili, yanarak batan yatta yaşamını yitirdi.
ABD donanması, yaralıları böyle gemiye çıkardı.
Yat kaptanı Engin Sili, yanarak batan yatta yaşamını yitirdi.
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