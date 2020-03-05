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Şans Topu'nda 931 bin Pendik’e

5+1  bilen İstanbul'dan 1 kişi, 931.374 lira kazandı. 5 bilenler 5.007, 4+1 bilenler 592, 4 bilenler 42, 3+1 bilenler 30, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 7, 1+1 bilenler ise 4 lira ikramiye alacak.

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931 bin Pendik’e
5+1 bilen İstanbul'dan 1 kişi, 931.374 lira kazandı. 5 bilenler 5.007, 4+1 bilenler 592, 4 bilenler 42, 3+1 bilenler 30, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 7, 1+1 bilenler ise 4 lira ikramiye alacak.

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