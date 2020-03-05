Cemre Çarşısı’nın geliri şehitlere!

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 6-7 Mart'ta İstanbul Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğinden elde edilecek gelir, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.
TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, "Bütün imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız" diye konuştu.
TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, "Bütün imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız" diye konuştu.
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