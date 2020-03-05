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Cemre Çarşısı’nın geliri şehitlere!

ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 'ta 'de düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğinden elde edilecek gelir, 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.

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Cemre Çarşısı’nın geliri şehitlere!
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 'ta 'de düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğinden elde edilecek gelir, 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, "Bütün imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız" diye konuştu.

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