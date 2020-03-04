Bugünkü
Takvim

Yer: ... Bunalıma giren ailesinin gözü önünde intihara kalkıştı

Bunalıma giren Mehmet Ç., köprüye çıkıp intihar etti. Olay yerine giden ailesi, sinir krizi geçirdi. Talihsiz gencin sudan canlı kurtarılması yüreklere su serpti.

ABONE OL
Korkuya boğuldular
Adana Seyhan'da dün korku dolu anlar yaşandı. Evli ve bir çocuk babası Mehmet Ç., 10 bin liralık borcunu ödeyemeyince Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıktı. İntihara kalkıştı. Durumu gören vatandaşlar, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Mehmet Ç. ikna olmayınca ailesi çağırıldı. Olay yerine giden anne, baba ve kız kardeş Mehmet Ç.'yi ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Montunu çıkartan genç adam kendini metrelerce yükseklikten suya bıraktı. Ailesi sinir krizi geçirirken genç adam nehirde bekleyen Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



Mehmet Ç, ailesinin yalvarışlarına aldırmadı. Kendisini köprüden aşağıya bıraktı.



Talihsiz adam, nehirde bekleyen ekipler tarafından kurtarıldı.



OĞLUNUN ÖLÜME ATLAYIŞINI İZLEDİ
Mehmet Ç.'nin ailesi, oğullarının köprüden atladığını görünce sinir krizi geçirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Yer: Adana... Bunalıma giren ailesinin gözü önünde intihara kalkıştı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri