Adana Seyhan'da dün korku dolu anlar yaşandı. Evli ve bir çocuk babası Mehmet Ç., 10 bin liralık borcunu ödeyemeyince Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıktı. İntihara kalkıştı. Durumu gören vatandaşlar, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Mehmet Ç. ikna olmayınca ailesi çağırıldı. Olay yerine giden anne, baba ve kız kardeş Mehmet Ç.'yi ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Montunu çıkartan genç adam kendini metrelerce yükseklikten suya bıraktı. Ailesi sinir krizi geçirirken genç adam nehirde bekleyen Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Mehmet Ç, ailesinin yalvarışlarına aldırmadı. Kendisini köprüden aşağıya bıraktı.
Talihsiz adam, nehirde bekleyen ekipler tarafından kurtarıldı.
OĞLUNUN ÖLÜME ATLAYIŞINI İZLEDİ
Mehmet Ç.'nin ailesi, oğullarının köprüden atladığını görünce sinir krizi geçirdi.
Mehmet Ç, ailesinin yalvarışlarına aldırmadı. Kendisini köprüden aşağıya bıraktı.
Talihsiz adam, nehirde bekleyen ekipler tarafından kurtarıldı.
OĞLUNUN ÖLÜME ATLAYIŞINI İZLEDİ
Mehmet Ç.'nin ailesi, oğullarının köprüden atladığını görünce sinir krizi geçirdi.
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