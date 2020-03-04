Samsun'da öğrenci servisi devrildi. 2 öğrenci öldü, 10 öğrenci yaralandı. 2,5 aydır hastanede olan Sude Naz Nezor (16), dün yaşam savaşını kaybetti.
Sude’den acı haber
Sude’den acı haber... Samsun'da öğrenci servisi devrildi. 2 öğrenci öldü, 10 öğrenci yaralandı. 2,5 aydır hastanede olan Sude Naz Nezor (16), dün yaşam savaşını kaybetti.
- Yaşam
- 04.03.2020
- Gazete
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