Bugünkü
Takvim

Sude’den acı haber

Sude’den acı haber... Samsun'da öğrenci servisi devrildi. 2 öğrenci öldü, 10 öğrenci yaralandı. 2,5 aydır hastanede olan Sude Naz Nezor (16), dün yaşam savaşını kaybetti.

ABONE OL
Sude’den acı haber
Samsun'da öğrenci servisi devrildi. 2 öğrenci öldü, 10 öğrenci yaralandı. 2,5 aydır hastanede olan Sude Naz Nezor (16), dün yaşam savaşını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Sude’den acı haber
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri