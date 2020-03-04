Rize'de 2 çocuk annesi Funda Keskin, cuma günü kayıplara karıştı. Eşi Kürşat Keskin, "Para, altın ve tableti almış. İstanbul Üsküdar'da bir ATM'den hesabına para yatmış. Tartıştığımızda 'Gideceğim seninle boşanacağım' derdi." diye konuştu.
Rize'de kayıp 2 çocuk annesi, 5 gündür aranıyor
Rize'de 2 çocuk annesi Funda Keskin, cuma günü kayıplara karıştı. Eşi Kürşat Keskin, "Para, altın ve tableti almış. İstanbul Üsküdar'da bir ATM'den hesabına para yatmış. Tartıştığımızda 'Gideceğim seninle boşanacağım' derdi." diye konuştu.
- Yaşam
- 04.03.2020
- Gazete
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