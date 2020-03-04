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'de kayıp 2 çocuk annesi, 5 gündür aranıyor

'de 2 çocuk annesi , cuma günü kayıplara karıştı. , "Para, altın ve tableti almış. Üsküdar'da bir 'den hesabına para yatmış. Tartıştığımızda 'Gideceğim seninle boşanacağım' derdi." diye konuştu.

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Funda kayıp
Rize'de 2 çocuk annesi Funda Keskin, cuma günü kayıplara karıştı. , "Para, altın ve tableti almış. Üsküdar'da bir 'den hesabına para yatmış. Tartıştığımızda 'Gideceğim seninle boşanacağım' derdi." diye konuştu.

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