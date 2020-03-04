Ortaklık bozuldu!

Ankara'da Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz, borç meselesi yüzünden ortakları F.B. tarafından silahla öldürüldü. Polis, Fikret Abaz katili yakaladı. Ankara'da Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz, borç meselesi yüzünden ortakları F.B. tarafından silahla öldürüldü. Polis, Fikret Abaz katili yakaladı. Fikret Abaz
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