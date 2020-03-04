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Ortaklık bozuldu!

Ankara'da Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz, borç meselesi yüzünden ortakları F.B. tarafından silahla öldürüldü. Polis, Fikret Abaz katili yakaladı.

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Ortaklık bozuldu!
Ankara'da Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz, borç meselesi yüzünden ortakları F.B. tarafından silahla öldürüldü. Polis, Fikret Abaz katili yakaladı.



Fikret Abaz

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