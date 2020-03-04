Bugünkü
Takvim

Kızını 20 kurşunla öldüren cani babanın savunması pes dedirtti

Balıkesir'de doktor Gülnur Yılmaz, 27 Haziran'da babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından 20 kurşunla katledildi. Kızının aracını GPS'le takip eden cani babanın yargılanmasına dün devam edildi. Savunma yapan Mustafa Ali Yılmaz, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti! "Kızımı öldürüp öldürmediğimi bilmiyorum" dedi. Duruşma 30 Haziran'a ertelendi.

ABONE OL
Çok akıllı!
Balıkesir'de doktor Gülnur Yılmaz, 27 Haziran'da babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından 20 kurşunla katledildi. Kızının aracını GPS'le takip eden cani babanın yargılanmasına dün devam edildi. Savunma yapan Mustafa Ali Yılmaz, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti! "Kızımı öldürüp öldürmediğimi bilmiyorum" dedi. Duruşma 30 Haziran'a ertelendi.



Mustafa Ali Yılmaz, "Kızımı nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Kızını 20 kurşunla öldüren cani babanın savunması pes dedirtti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri