Kızını 20 kurşunla öldüren cani babanın savunması pes dedirtti

Balıkesir'de doktor Gülnur Yılmaz, 27 Haziran'da babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından 20 kurşunla katledildi. Kızının aracını GPS'le takip eden cani babanın yargılanmasına dün devam edildi. Savunma yapan Mustafa Ali Yılmaz, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti! "Kızımı öldürüp öldürmediğimi bilmiyorum" dedi. Duruşma 30 Haziran'a ertelendi.
Mustafa Ali Yılmaz, "Kızımı nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi.
Mustafa Ali Yılmaz, "Kızımı nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi.
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