Kızını 20 kurşunla öldüren cani babanın savunması pes dedirtti

alıkesir'de

doktor Gülnur Yılmaz, 27 Haziran'da babasıtarafından 20 kurşunla katledildi. Kızının aracını GPS'le takip eden cani babanın yargılanmasına dün devam edildi. Savunma yapan Mustafa Ali Yılmaz,iddia etti! "Kızımı öldürüp öldürmediğimi bilmiyorum" dedi. Duruşma 30 Haziran'a ertelendi.Mustafa Ali Yılmaz, "Kızımı nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi.