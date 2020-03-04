Ünlü astrolog Nuray Sayarı, dün çıktığı bir tv kanalının canlı yayında gözyaşları içinde eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve aldatıldığını açıkladı. Eşinin yıllardır evli bir kadınla ilişkisi olduğunu iddia eden Sayarı, aynı zamanda ölümle tehdit edildiğini de sözlerine ekledi. Elinde belgeler olduğunu vurgulayan Sayarı, zina davası açacağını dile getirerek, "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese 'merdivenden düştüm' dedim" ifadelerini kullandı.
Sayarı, dayakçı eşine boşanma davası açtığını söyledi.
Sayarı, dayakçı eşine boşanma davası açtığını söyledi.
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