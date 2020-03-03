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Yürekleri yaktı

Manisa'da Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, önceki gün arkadaşları ile parkta oyun oynadıktan sonra eve geldi. Evde babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer'e göğsünün ağrıdığını söyleyen 11 yaşındaki Melisa, bir anda fenalaştı. Babası tarafından Soma'da bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük kız, burada hayatını kaybetti.

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Yürekleri yaktı
Manisa'da Soma Altıntaş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Taşer, önceki gün arkadaşları ile parkta oyun oynadıktan sonra eve geldi. Evde babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer'e göğsünün ağrıdığını söyleyen 11 yaşındaki Melisa, bir anda fenalaştı. Babası tarafından Soma'da bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük kız, burada hayatını kaybetti.

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