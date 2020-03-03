Sakarya Söğütlü'de Nazar Tunca (16), evde kimsenin olmadığı sırada tabancayı başına dayadı. Tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yer: Sakarya... 16 yaşındaki genç kız tabancayla intihar etti
Sakarya Söğütlü'de Nazar Tunca (16), evde kimsenin olmadığı sırada tabancayı başına dayadı. Tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- Yaşam
- 03.03.2020
- Gazete
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