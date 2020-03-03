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Yer: Sakarya... 16 yaşındaki genç kız tabancayla intihar etti

Sakarya Söğütlü'de Nazar Tunca (16), evde kimsenin olmadığı sırada tabancayı başına dayadı. Tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Nazar değdi
Sakarya Söğütlü'de Nazar Tunca (16), evde kimsenin olmadığı sırada tabancayı başına dayadı. Tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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