Antalya'da üniversite öğrencisi Kader Şimşek, 3.5 aylık bebeğiyle birlikte derslere giriyor. Aynı zamanda sınıf birincisi olan genç annenin bu başarısı okuldaki öğretmenleri tarafından takdirle karşılanıyor. Şimşek, "Bunu başardığım için çok mutluyum. Onların desteğiyle buradayım" diye konuştu.