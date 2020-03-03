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Tuğba bulundu

İzmir'de bir hafta önce 4 kişi tarafından kaçırılan gıda teknikeri Tuğba Karaca (24), dün Aydın'da bulundu. Şahıslardan S.Ç. tutuklandı. Komşu A.B. ve 2 kişi aranıyor.

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Tuğba bulundu
İzmir'de bir hafta önce 4 kişi tarafından kaçırılan gıda teknikeri Tuğba Karaca (24), dün Aydın'da bulundu. Şahıslardan S.Ç. tutuklandı. Komşu A.B. ve 2 kişi aranıyor.

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