İzmir'de bir hafta önce 4 kişi tarafından kaçırılan gıda teknikeri Tuğba Karaca (24), dün Aydın'da bulundu. Şahıslardan S.Ç. tutuklandı. Komşu A.B. ve 2 kişi aranıyor.
Tuğba bulundu
İzmir'de bir hafta önce 4 kişi tarafından kaçırılan gıda teknikeri Tuğba Karaca (24), dün Aydın'da bulundu. Şahıslardan S.Ç. tutuklandı. Komşu A.B. ve 2 kişi aranıyor.
- Yaşam
- 03.03.2020
- Gazete
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