Trabzon Yomra'da üniversite öğrencisi Aleyna Şanlı (20), yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine otomobil çarptı. Şiddetle savrulan genç kız, hayatını kaybetti. Görgü tanığı Sevil Özkan, Aleyna'nın yanına koştuğunu belirterek "Bana '2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu" dedi. Kızının cansız bedenini hastane morgundan alan acılı baba Şeref Şanlı ise "Ocağıma ateş düştü" diye feryat etti.
Trabzon'da feci şekilde can veren Aleyna Şanlı'nın son sözü 'anne' olmuş!
Trabzon Yomra'da üniversite öğrencisi Aleyna Şanlı (20), yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine otomobil çarptı. Şiddetle savrulan genç kız, hayatını kaybetti.
- Yaşam
- 03.03.2020
- Gazete
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