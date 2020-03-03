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'da feci şekilde can veren 'nın son sözü 'anne' olmuş!

Yomra'da üniversite öğrencisi (20), yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine otomobil çarptı. Şiddetle savrulan , hayatını kaybetti.

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'Ah'leyna!
Trabzon Yomra'da üniversite öğrencisi Aleyna Şanlı (20), yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine otomobil çarptı. Şiddetle savrulan , hayatını kaybetti. Görgü tanığı Sevil Özkan, Aleyna'nın yanına koştuğunu belirterek "Bana '2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu" dedi. Kızının cansız bedenini hastane morgundan alan acılı baba Şeref Şanlı ise "Ocağıma ateş düştü" diye feryat etti.

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