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Tatilde spor yaparken ölen Azeri savcının babasından şoke eden iddia!

’da 29 yaşındaki Azeri savcı , spor salonunda hayatını kaybetti. Baba , oğlunun zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti!

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Baba iddia!
Azerbaycan'da savcı olan Emin Hüseynov (29), eşi E.H. ile birlikte 2017'de 'ya tatile geldi. 5 yıldızlı otele yerleşen Hüseynov, 18 Ağustos'ta otelin spor salonunda spor yaparken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.



Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı.



Oğlunun zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren Beybala Hüseynov, hastanede Emin'e otopsi yapılmadığını, emniyet ve adli birimlere haber verilmeden cenazesinin 'a gönderildiğini öne sürdü. Oğlunun kaldırıldığı hastanede kanında bulunan prokalsitonin düzeyinin yüksekliğinin, zehirlenmeyle oluştuğunu öğrendiğini söyledi. Beybala, uzman kişilerden rapor aldığını, bu raporlarda oğlunun haricen verilen bir madde ile zehirlediğinin belirlendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.




, henüz 29 yaşındaydı. Azerbaycan'da savcı olan genç adam, inde yaşamını yitirdi. Babası öldürüldüğünü düşünüyor.

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