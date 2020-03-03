Tatilde spor yaparken ölen Azeri savcının babasından şoke eden iddia!

Azerbaycan'da savcı olan Emin Hüseynov (29), eşi E.H. ile birlikte 2017'de Antalya'ya tatile geldi. 5 yıldızlı otele yerleşen Hüseynov, 18 Ağustos'ta otelin spor salonunda spor yaparken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı.
Oğlunun zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren Beybala Hüseynov, hastanede Emin'e otopsi yapılmadığını, emniyet ve adli birimlere haber verilmeden cenazesinin Azerbaycan'a gönderildiğini öne sürdü. Oğlunun kaldırıldığı hastanede kanında bulunan prokalsitonin düzeyinin yüksekliğinin, zehirlenmeyle oluştuğunu öğrendiğini söyledi. Beybala, uzman kişilerden rapor aldığını, bu raporlarda oğlunun haricen verilen bir madde ile zehirlediğinin belirlendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Emin Hüseynov, henüz 29 yaşındaydı. Azerbaycan'da savcı olan genç adam, Antalya tatilinde yaşamını yitirdi. Babası öldürüldüğünü düşünüyor.
Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı.
Oğlunun zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren Beybala Hüseynov, hastanede Emin'e otopsi yapılmadığını, emniyet ve adli birimlere haber verilmeden cenazesinin Azerbaycan'a gönderildiğini öne sürdü. Oğlunun kaldırıldığı hastanede kanında bulunan prokalsitonin düzeyinin yüksekliğinin, zehirlenmeyle oluştuğunu öğrendiğini söyledi. Beybala, uzman kişilerden rapor aldığını, bu raporlarda oğlunun haricen verilen bir madde ile zehirlediğinin belirlendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Emin Hüseynov, henüz 29 yaşındaydı. Azerbaycan'da savcı olan genç adam, Antalya tatilinde yaşamını yitirdi. Babası öldürüldüğünü düşünüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.