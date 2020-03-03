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Picasso’ya 6.5 milyon euro

Ünlü ressam Pablo Picasso'nun, eşi Jacqueline Roque'u resmettiği Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6.5 milyon euroya satıldı. Picasso'nun, kendisi gibi ressam olan eşi Jacqueline Roque'a adadığı 1957 yapımı yağlı boya tablosu, İspanya Madrid'de düzenlenen sanat fuarı ARCO'nun bu yılki en pahalı eseri oldu. Yağlı boya olan tablo, gri ve kahverengi tonlarında.

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Picasso’ya 6.5 milyon euro
Ünlü ressam Pablo Picasso'nun, eşi Jacqueline Roque'u resmettiği Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6.5 milyon euroya satıldı. Picasso'nun, kendisi gibi ressam olan eşi Jacqueline Roque'a adadığı 1957 yapımı yağlı boya tablosu, İspanya Madrid'de düzenlenen sanat fuarı ARCO'nun bu yılki en pahalı eseri oldu. Yağlı boya olan tablo, gri ve kahverengi tonlarında.

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