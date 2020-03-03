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On 'da 3 ye 200’er bin

10 bilen 3 , 200 bin 424'er lira kazandı. 9 3.516 lira, 8 bilenler 181, 7 bilenler 25, 6 bilenler 4, hiçbir yı bilemeyenler ise 3 lira .

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3 kişiye 200’er bin
10 bilen 3 , 200 bin 424'er lira kazandı. 9 3.516 lira, 8 bilenler 181, 7 bilenler 25, 6 bilenler 4, hiçbir yı bilemeyenler ise 3 lira .

2, 7, 11, 12,17, 24, 30,32, 42, 51,53, 55, 59,63, 64, 65,66, 67, 71,75, 77, 80



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