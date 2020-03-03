Öldüren reçete!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 17 Ocak'ta grip ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Oğuz Kaan Dural'ın ölümünde doktor ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Ailenin avukatı Didem Alaca, Oğuz Kaan'ın Dr. H.Ç. tarafından şurup yazılarak evine gönderildiğini belirtti. Alaca, "Kan tahlili yapılmadı. Kontrole çağrılmadı. Epikriz raporuna hastanın tüm şikayetlerinin de geçirilmediği ortaya çıktı. Ortalama bir hekimden beklenen davranış ve özen yükümlülüğünün gösterilmediği anlaşılıyor" dedi. Oğuz Kaan'ın ölümünde doktor ihmalinin açık olduğunu söyleyen Avukat Alaca, suçluların cezalarını çekmelerini istedi.