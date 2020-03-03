Bugünkü
Takvim

Öldüren reçete!

5 yaşındaki Oğuz Kaan Dural hastaneye kaldırıldı, şurup yazılarak evine yollandı, hayatını kaybetti. Aile, ‘İhmal var’ diyerek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABONE OL
Öldüren reçete!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 17 Ocak'ta grip ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Oğuz Kaan Dural'ın ölümünde doktor ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Ailenin avukatı Didem Alaca, Oğuz Kaan'ın Dr. H.Ç. tarafından şurup yazılarak evine gönderildiğini belirtti. Alaca, "Kan tahlili yapılmadı. Kontrole çağrılmadı. Epikriz raporuna hastanın tüm şikayetlerinin de geçirilmediği ortaya çıktı. Ortalama bir hekimden beklenen davranış ve özen yükümlülüğünün gösterilmediği anlaşılıyor" dedi. Oğuz Kaan'ın ölümünde doktor ihmalinin açık olduğunu söyleyen Avukat Alaca, suçluların cezalarını çekmelerini istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Öldüren reçete!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri