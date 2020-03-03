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8 yaşındaki Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförü 5 yıl ceza aldı ancak tahliye edildi!

 Avcılar'da geçen yıl kullandığı servis aracıyla 8 yaşındaki 'na çarparak ölümüne neden olan , 5 yıl hapis cezası aldı ancak, tahliyesine karar verildi. kararı onarsa Yıldırım yeniden cezaevine girecek.

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Vicdan sızlattı
İstanbul Avcılar'da geçen yıl kullandığı servis aracıyla 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan Hüseyin Yıldırım, 5 yıl hapis cezası aldı ancak, tahliyesine karar verildi. kararı onarsa Yıldırım yeniden cezaevine girecek.

SUÇ DUYURUSU
18. 'nde dün görülen duruşmada hakim, Kurumu'ndan gelen rapora göre sanık Yıldırım'ın kusurlu olduğu, maktul 'nun ise kusurunun bulunmadığını belirtildiğini kaydetti. Sanık Yıldırım, vicdanen rahat olmadığını, olayı bilinçli yapmadığını ifade etti.



Dosyayı karara bağlayan mahkeme, servis şoförü Yıldırım'a 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim yapılmasına yer olmadığı hükmeden mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, ayrıca Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen rapora ilişkin olayda kusurlu bulundukları tespit edilen idarenin sorumlu kişileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



ACIMIZ SOĞUMAYACAK
Anne Azize Mirzaoğlu, okul yönetiminden de şoförden de şikayetçi olduğunu söyleyerek, "5 yıl, 6 yıl alması yüreğime yetmiyor. En ağır cezayı almasını istiyorum bir anne olarak" dedi. Baba Cahit Mirzaoğlu da "Kızım şu an mezarda. Ceza acımın soğumasına sebep olmayacaktır" ifadesini kullandı.

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