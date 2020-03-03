Adana'da tespihçi Nasır Fidan, kehribar taşından 1 tonluk tespih üretti. Yapımı 2 yıl süren ve ilk başta sarı olan tespih, güneş görüp daha da kehribar rengini alması için Tespihçiler Çarşısı'nda 4 ay boyunca sergilendi. Dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan tespih için Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuru yapıldı. Fidan, tespihi Başkan Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.