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1 tonluk tespih

Adana'da tespihçi Nasır Fidan, kehribar taşından 1 tonluk tespih üretti. Yapımı 2 yıl süren ve ilk başta sarı olan tespih, güneş görüp daha da kehribar rengini alması için Tespihçiler Çarşısı'nda 4 ay boyunca sergilendi. Dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan tespih için Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuru yapıldı. Fidan, tespihi Başkan Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

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1 tonluk tespih
Adana'da tespihçi Nasır Fidan, kehribar taşından 1 tonluk tespih üretti. Yapımı 2 yıl süren ve ilk başta sarı olan tespih, güneş görüp daha da kehribar rengini alması için Tespihçiler Çarşısı'nda 4 ay boyunca sergilendi. Dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan tespih için Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuru yapıldı. Fidan, tespihi Başkan Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

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