Antalya'da Emek Erkenez, 2.5 yıl önce sokaktan bulup sahiplendiği ve 4 gün önce kaybolan 'Yaramaz' isimli kedisini bulana bin lira ödül verecek. Kadın, "Şuan çok kötü durumdayız, eve bile giremiyoruz. Ona çok alışmıştık, onu çok seviyoruz. Kendimizin bulunması için lütfen yardımcı olun" dedi.
'Yaramaz' isimli kedisi bulana bin lira
Antalya'da Emek Erkenez, 2.5 yıl önce sokaktan bulup sahiplendiği ve 4 gün önce kaybolan 'Yaramaz' isimli kedisini bulana bin lira ödül verecek. Kadın, "Şuan çok kötü durumdayız, eve bile giremiyoruz. Ona çok alışmıştık, onu çok seviyoruz. Kendimizin bulunması için lütfen yardımcı olun" dedi.
- Yaşam
- 02.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.