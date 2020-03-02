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'Yaramaz' isimli kedisi bulana bin lira

Antalya'da Emek Erkenez, 2.5 yıl önce sokaktan bulup sahiplendiği ve 4 gün önce kaybolan 'Yaramaz' isimli kedisini bulana bin lira ödül verecek. Kadın, "Şuan çok kötü durumdayız, eve bile giremiyoruz. Ona çok alışmıştık, onu çok seviyoruz. Kendimizin bulunması için lütfen yardımcı olun" dedi.

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Bulana bin lira
Antalya'da Emek Erkenez, 2.5 yıl önce sokaktan bulup sahiplendiği ve 4 gün önce kaybolan 'Yaramaz' isimli kedisini bulana bin lira ödül verecek. Kadın, "Şuan çok kötü durumdayız, eve bile giremiyoruz. Ona çok alışmıştık, onu çok seviyoruz. Kendimizin bulunması için lütfen yardımcı olun" dedi.

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