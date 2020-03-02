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Malatya'da korkunç kaza

Malatya'da dün meydana gelen kazada, Emre Özdemir (24) otomobil ile Menderes Ç.'nin kullandığı TIR kafaya kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan sürücü Özdemir ile yanında bulunan Suat G., itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı.

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Korkunç kaza
Malatya'da dün meydana gelen kazada, Emre Özdemir (24) otomobil ile Menderes Ç.'nin kullandığı TIR kafaya kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan sürücü Özdemir ile yanında bulunan Suat G., itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Emre Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.

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