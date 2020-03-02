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Kahvede infaz

Manisa'da kahvehane bahçesinde otururken husumetli olduğu Şahin Y.'nin (35) silahlı saldırısına uğrayan Ahmet Korkmaz (37) ağır yaralandı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kahvede infaz
Manisa'da kahvehane bahçesinde otururken husumetli olduğu Şahin Y.'nin (35) silahlı saldırısına uğrayan Ahmet Korkmaz (37) ağır yaralandı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevenleri yıkıldı. Şahin Y., kısa sürede yakalanda. Gözaltına alınan katil zanılısı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ahmet Korkmaz

Şahin Y. (solda) kahvehaneyi bastı. Ahmet Korkmaz'a kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.

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