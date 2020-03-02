İzmir'de işe gitmek üzere 25 Şubat Salı günü evden çıkan T.K. (24) 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Genç kızı, zorla arac bindirdiği öne sürülen kişilerden S.Ç. gözaltına alındı. T.K.'nın bulunması ve diğer 3 şüphelinin yakalanması için jandarma, farklı adreslere operasyon düzenledi. Ancak bir sonuç alınamadı. Genç kızın ailesi ise endişe içinde bekliyor.
Genç kız aranıyor
İzmir'de işe gitmek üzere 25 Şubat Salı günü evden çıkan T.K. (24) 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Genç kızı, zorla arac bindirdiği öne sürülen kişilerden S.Ç. gözaltına alındı.
- Yaşam
- 02.03.2020
- Gazete
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