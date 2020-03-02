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Genç kız aranıyor

İzmir'de işe gitmek üzere 25 Şubat Salı günü evden çıkan T.K. (24) 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Genç kızı, zorla arac bindirdiği öne sürülen kişilerden S.Ç. gözaltına alındı.

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Genç kız aranıyor
İzmir'de işe gitmek üzere 25 Şubat Salı günü evden çıkan T.K. (24) 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Genç kızı, zorla arac bindirdiği öne sürülen kişilerden S.Ç. gözaltına alındı. T.K.'nın bulunması ve diğer 3 şüphelinin yakalanması için jandarma, farklı adreslere operasyon düzenledi. Ancak bir sonuç alınamadı. Genç kızın ailesi ise endişe içinde bekliyor.

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