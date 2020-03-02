Ayrı yaşadığı eşini pompalıyla öldürüp, intihar etti

Ayrılık faciayla bitti. Olay dün Ankara'da meydana geldi. Hasan Sulugöz (40) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Gamze Sulugöz'ü (35) işe gitmek için çıktığı yolda pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra ise evine gitti. Silahla intihar etti. Ambulans ve polisleri gören çocukları sinir krizi geçirirken, büyük kardeş küçük kardeşine "Bir silaha sahip çıkamadın" diye bağırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hasan Sulugöz, ayrı yaşadığı eşi Gamze Sulugöz'ü öldürüp intihar etti.
Hasan Sulugöz, ayrı yaşadığı eşi Gamze Sulugöz'ü öldürüp intihar etti.
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