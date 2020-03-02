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Ayrı yaşadığı eşini pompalıyla öldürüp, intihar etti

Ankara’da Hasan Sulugöz, ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle katletti. Aynı silahla yaşamını son verdi. Babasının, annesini öldürüp intihar ettiğini öğrenen genç adam gözyaşlarına boğuldu.

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'Kanlı'göz!
Ayrılık faciayla bitti. Olay dün Ankara'da meydana geldi. Hasan Sulugöz (40) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Gamze Sulugöz'ü (35) işe gitmek için çıktığı yolda pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra ise evine gitti. Silahla intihar etti. Ambulans ve polisleri gören çocukları sinir krizi geçirirken, büyük kardeş küçük kardeşine "Bir silaha sahip çıkamadın" diye bağırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Hasan Sulugöz, ayrı yaşadığı eşi Gamze Sulugöz'ü öldürüp intihar etti.

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