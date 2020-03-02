Ayrı yaşadığı eşini pompalıyla öldürüp, intihar etti

faciayla bitti. Olay dün Ankara'da meydana geldi.(40) bir süredir ayrı yaşadığı eşi'ü (35) işe gitmek için çıktığı yolda pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra ise evine gitti. Silahla intihar ettidiye bağırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Hasan Sulugöz, ayrı yaşadığı eşi Gamze Sulugöz'ü öldürüp intihar etti.