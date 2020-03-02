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Ah be Dilek

Antalya'da Dilek Demir (31), 2018'de gırtlak kanserine yakalandı. 2 yıldır hastalıkla mücadele eden genç kadın, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Ah be Dilek
Antalya'da Dilek Demir (31), 2018'de gırtlak kanserine yakalandı. 2 yıldır hastalıkla mücadele eden genç kadın, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Finike'de son yolculuğuna uğurlanan Demir'in yakınları, annesini soran 6 yaşındaki kızı Yade'ye 'Annen uyuyor' dediklerini söyledi.

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