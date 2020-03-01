Sayısal Loto'da 2 talihliye 1.6’şar milyon... 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 594 bin 168'er lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 859 lira, 4 bilenler 84 lira, 3 bilenler ise 11 lira 85 kuruş ikramiye alacak. 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 594 bin 168'er lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 859 lira, 4 bilenler 84 lira, 3 bilenler ise 11 lira 85 kuruş ikramiye alacak. 1,7,11,24,26,33
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