İsveç'ten 5 ay önce bisikletiyle Avrupa turuna çıkan 32 yaşındaki İsveçli Lina Hallebratt, Türkiye'de gördüğü yardımseverlik ve misafirperverliğe hayran kaldığını söyledi. Litvanya'da çadırında saldırıya uğradığını kaydeden Hallebratt, "Telefonumu çalmaya çalıştılar ve kolumu kırdılar. Tekrar Stockholm'e dönerek tedavi gördüm. Bu saldırı beni yıldırmadı ve dünyada iyi insanların varlığını keşfetmek için kanomu ve köpeğimi de yanıma alarak Türkiye'ye kadar geldim" dedi.
Lina’nın yolu!
İsveç'ten 5 ay önce bisikletiyle Avrupa turuna çıkan 32 yaşındaki İsveçli Lina Hallebratt, Türkiye'de gördüğü yardımseverlik ve misafirperverliğe hayran kaldığını söyledi.
- Yaşam
- 01.03.2020
- Gazete
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