İzmir'de geçen yıl İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, dövdü. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yaşamını yitirdi. Filiz Tekin'in ölmeden önce kardeşine, "İbrahim beni sürekli dövüyor, bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar" dediği ortaya çıktı.
Eşi tarafından dövülerek öldürülen Filiz Tekin, 'Ölürsem bana otopsi yapsınlar' demiş
İzmir'de geçen yıl İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, dövdü. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yaşamını yitirdi. Filiz Tekin'in ölmeden önce kardeşine, "İbrahim beni sürekli dövüyor, bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar" dediği ortaya çıktı.
- Yaşam
- 01.03.2020
- Gazete
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