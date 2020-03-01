Bugünkü
Takvim

Eşi tarafından dövülerek öldürülen , 'Ölürsem bana otopsi yapsınlar' demiş

'de geçen yıl , 18 yıllık eşi 'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, dövdü. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yaşamını yitirdi. Filiz Tekin'in ölmeden önce kardeşine, "İbrahim beni sürekli dövüyor, bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar" dediği ortaya çıktı.

ABONE OL
Otopsi yapsınlar
İzmir'de geçen yıl İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, dövdü. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yaşamını yitirdi. 'in ölmeden önce kardeşine, "İbrahim beni sürekli dövüyor, bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar" dediği ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Eşi tarafından dövülerek öldürülen Filiz Tekin, 'Ölürsem bana otopsi yapsınlar' demiş
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri