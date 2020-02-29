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'da hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç 'da toprağa verildi

'da yaşayan üniversitede öğrencisi 19 yaşındaki , spor yaptığı sırada baygınlık geçirerek yere düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç, yaşamını yitirdi. ve 'in sahibi 'nin küçük oğlu Can Göle için dün Üsküdar'da cenaze töreni düzenlendi. Genç adam, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Ah 'Can'ım!
Londra'da yaşayan üniversitede öğrencisi 19 yaşındaki Can Göle, spor yaptığı sırada baygınlık geçirerek yere düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç, yaşamını yitirdi. ve 'in sahibi 'nin küçük oğlu için dün Üsküdar'da cenaze töreni düzenlendi. Genç adam, gözyaşları arasında toprağa verildi.



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