Londra'da yaşayan üniversitede öğrencisi 19 yaşındaki Can Göle, spor yaptığı sırada baygınlık geçirerek yere düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç, yaşamını yitirdi. Efe Denizcilik ve Canmarine Denizcilik'in sahibi Cengizhan Göle'nin küçük oğlu Can Göle için dün İstanbul Üsküdar'da cenaze töreni düzenlendi. Genç adam, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Londra'da hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç İstanbul'da toprağa verildi
Londra'da yaşayan üniversitede öğrencisi 19 yaşındaki Can Göle, spor yaptığı sırada baygınlık geçirerek yere düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç, yaşamını yitirdi. Efe Denizcilik ve Canmarine Denizcilik'in sahibi Cengizhan Göle'nin küçük oğlu Can Göle için dün İstanbul Üsküdar'da cenaze töreni düzenlendi. Genç adam, gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Yaşam
- 29.02.2020
- Gazete
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