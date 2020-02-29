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'te eşini tüfekle vurarak kör eden sanığa üst sınırdan ceza

’te cani koca, eşini tüfekle vurarak kör etti. Mahkeme üst sınırdan 20 yıl hapis verdi. Genç kadın, “İçime bir nebze de olsa su serpildi” dedi.

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Su serpildi!
Eşini yaralayan sanık üst sınırdan ceza aldı. Olay geçtiğimiz günlerde 'te yaşandı. Dilek Yıldırım, eşi Behzat Yıldırım tarafından tüfekle vuruldu. Gözünden oldu. Dünkü duruşmaya, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan , ile taraf avukatları ve yakınları katıldı. Sanık, "Çok pişmanım" dedi. Heyet, Yıldırım'a "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan üst sınır olan 20 yıl hapis cezası verdi. Genç kadın ise "Allah'ın adaleti şaşmadı. İçime bir nebze de olsa su serpildi. Yüreğim soğumadı, gözlerim geri gelmeyecek ama bir nebze de olsa su serpildi." dedi.


Genç kadın, bir gözünü tamamen kaybetti. Diğerinde ise yüzde 95 oranında görme kaybı yaşadı.

SADECE AYRILMAK İSTİYORDU
Dilek Yıldırım'ın, kocasına "Ben seni sinirlendiririm" dediği ortaya çıktı. Genç kadın, ayrılmak istediğini söylediği için o konuşmayı yaptığını, eşinin buna çok kızdığın belirtti.


Behzat Yıldırım



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