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7.1 milyon devretti

7.1 milyon devretti... Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin devretti. 5 bilenler 9 bin 759'ar lira, 4 bilenler 198'er lira, 3 bilenler ise 15'er lira kazandı.

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7.1 milyon devretti
Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin devretti. 5 bilenler 9 bin 759'ar lira, 4 bilenler 198'er lira, 3 bilenler ise 15'er lira kazandı.

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