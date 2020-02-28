Süper Loto 7.1 milyon devretti... Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin devretti. 5 bilenler 9 bin 759'ar lira, 4 bilenler 198'er lira, 3 bilenler ise 15'er lira kazandı. Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin devretti. 5 bilenler 9 bin 759'ar lira, 4 bilenler 198'er lira, 3 bilenler ise 15'er lira kazandı. 15,18,29,32,41,42
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