Ankara'da üniversite öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'a iftira atan avukat Vahit Bıçak, cezasını buldu. Savunmasında Damar'ı, katil genci taciz etmekle suçlayan Bıçak, öğretim üyesi olduğu Polis Akademisi'ndeki görevinden uzaklaştırıldı. Bıçak'ın sözleri büyük tepki çekmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Ceren Damar'a iftira atan katilin avukatı, Polis Akademisi'ndeki görevinden atıldı.
Vahit Bıçak
Ceren Damar'a iftira atan katilin avukatı, Polis Akademisi'ndeki görevinden atıldı.
Vahit Bıçak
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