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Avukat 'ın 'nden ilişiği kesildi

'da üniversite öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen 'a iftira atan avukat , cezasını buldu. 'ı, katil genci taciz etmekle suçlayan Bıçak, öğretim üyesi olduğu 'ndeki görevinden uzaklaştırıldı. Bıçak'ın sözleri büyük tepki çekmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Avukata ceza!
Ankara'da üniversite öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen 'a iftira atan avukat , cezasını buldu. 'ı, katil genci taciz etmekle suçlayan Bıçak, öğretim üyesi olduğu 'ndeki görevinden uzaklaştırıldı. Bıçak'ın sözleri büyük tepki çekmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Ceren Damar'a iftira atan katilin avukatı, Polis Akademisi'ndeki görevinden atıldı.



Vahit Bıçak

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