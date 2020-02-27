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Yer: ... Eşi pompalıyla ateş etti, bir gözünü kaybetti

'li , eşi Behzat tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kör oldu. Gözyaşına boğuldu: O cani benim gözlerimin katili. Onun da hayatı bitsin.

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'li Dilek Yıldırım, eşi Behzat tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kör oldu. Gözyaşına boğuldu: O cani benim gözlerimin katili. Onun da hayatı bitsin.







Behzat Yıldırım

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