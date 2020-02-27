Gaziantep'li Dilek Yıldırım, eşi Behzat tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kör oldu. Gözyaşına boğuldu: O cani benim gözlerimin katili. Onun da hayatı bitsin. Gaziantep'li Dilek Yıldırım, eşi Behzat tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kör oldu. Gözyaşına boğuldu: O cani benim gözlerimin katili. Onun da hayatı bitsin. Dilek Yıldırım Behzat Yıldırım
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