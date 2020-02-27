Hadisli ve dualı Regaib Kandili mesajları! Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Regaip Kandili'ni ibadetle geçirmenin fazileti büyüktür. Yılın en mübarek günlerinden olan Regaib Kandili'nde sevdiklerine mesajlar göndermek isteyenler arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. En güzel Regaib Kandili mesajlarını sizler için araştırdık. Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir.

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