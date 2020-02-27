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Sevdiklerinize gönderin! İşte en güzel lı ve hadisli i mesajları

geldi çattı. Müslüman alemi tarafından sabırsızlıkla beklenen Regaib Kandili bu gece idrak edilecek. Şu sıralarda ise müslümanlar birbirlerine kandil mesajları atmakla meşgul olmaktadır. Haberimizde sevdikleriniz için lı ve hadisli i mesajlarını işledik. Regaib Kandili'nin gelmesi ile birçok kişi okumaya, ibadetlerine ağırlık vermeye, adak dağıtmaya ve dualar etmeye devam ediyor. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 10:21
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 10:53
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Sevdiklerinize gönderin! En güzel kısa öz Regaib Kandili mesajları

Hadisli ve dualı Regaib Kandili mesajları! Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Regaip Kandili'ni ibadetle geçirmenin fazileti büyüktür. Yılın en mübarek günlerinden olan Regaib Kandili'nde sevdiklerine mesajlar göndermek isteyenler arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. En güzel Regaib Kandili mesajlarını sizler için araştırdık. Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir.

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