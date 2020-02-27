Bugünkü
Takvim

i'nde yapılacak ibadetler neler? İşte ve duaları

i bu gece idrak ediliyor. Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili 27 Şubat’ı 28 Şubat’a bağlayan gece idrak edilecek. Ulvi bir yolculuğun başlangıcı olan Recep ayı da bu kandil itibari ile başlıyor. Bu bağlamda Regaip (Regaib) Kandili yapılacak ibadetler ve Google arama motorlarında en fazla aratılanlar arasına girdi. , Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. Peki Regaib Kandili gecesi ne oldu, neler yapılır? İşte fazileti ve duaları

  • Yaşam
  • 27.02.2020 14:29
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 14:37
ABONE OL
Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? İşte fazileti ve duaları

Regaip (Regaib) Kandilinde hangi dualar okunur, kaç rekat namaz kılınır, yapılacak ibadetleri, en güzel Regaip Kandili gecesi ne olmuştur bilgileri de haberimizde yer almaktadır. Yani regaip kandili ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Bu soruların cevabını haberimizde yanıt buldu. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini oruçlu karşılamak öneriliyor. Peki Regaip Kandili gecesi ne oldu, neler yapılır? İşte fazileti ve duaları takvim.com.tr'de

REGAİB KANDİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DUASI İÇİN TIKLAYINIZ

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR? TIKLA ÖĞREN

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? İşte fazileti ve duaları
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri